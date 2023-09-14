الجمعة 15 سبتمبر 2023
توقيت مصر 01:33 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

46 جنيهًا.. توقعات بقفزة صادمة في سعر الدولار بعد تقرير "فيتش"

شاهد.. الخريطة المتسببة في أزمة بين مصر والكويت

بعدما توقع زلزال تركيا والمغرب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كارثي في 3 دول

حركات مثيرة ومخلة.. قرار بوقف مطربة شابة عن الغناء والتحقيق معها

ديلي ميل: لاعب تونس سخر من "صلاح" عقب تسجيل الهدف الثالث.. وتكشف رد فعله

فيديو صادم.. سمكة قرش تلتهم ذراع سيدة مصرية على أحد شواطئ دهب

حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بشكل مفاجئ: لم أعد أتحمل الضغوط

"فيتش" تتوقع تعويم الجنيه نهاية العام ليصل لهذا الرقم

قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن المصريين ضحايا إعصار دانيال

بعد الخسارة أمام تونس.. مدرب المنتخب يتخذ قرارًا بشأن لاعبي الأهلي

أول منشور على حساب فاطمة المؤمن بعد حبسها في حادثة هزت الكويت.. ماذا قالت؟

images
فاطمة المؤمن
الخميس، 14-09-2023 11:20 ص


نشرت الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن أول تعليق لها عبر حسابها على "سناب شات" بعد قضيتها الشهيرة.
وقالت "المؤمن": "اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد , ويا منجز الوعيد, ويا من هو كل يوم في أمر جديد, أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق, بك أدفع ما لا أطيق, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وتابعت: "ربّي لاتحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوّتي وارحم عجزي، فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيّرتُ في أمري".
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد وجّهت 10 تهم إلى فاطمة المؤمن، وهي: القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

إقرأ ايضا

IMG-20230914-WA0017

شاهد.. الخريطة المتسببة في أزمة بين مصر والكويت

IMG-20230914-WA0013

بعدما توقع زلزال تركيا والمغرب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كارثي في 3 دول

IMG-20230914-WA0019

حركات مثيرة ومخلة.. قرار بوقف مطربة شابة عن الغناء والتحقيق معها

أخبار متعلقة

IMG-20230913-WA0006

مصر تقدم اعتذارًا إلى الكويت بسبب "خطأ غير مقصود"

233284

بعد 25 عامًا.. الكويت تعلن إلقاء القبض على المصري "رمسيس الأول"

IMG-20230830-WA0013

شاهد.. مشاجرة بين مصريين في الكويت والسلطات تقرر ترحيلهم وحظر دخولهم البلاد

IMG-20230828-WA0019

سكرانة رفقت صديقها في السيارة.. تفاصيل جديدة عن قضية فاطمة المؤمن

4282841-2141588473_696301_original

كانت سكرانة.. فاطمة المؤمن تتسبب في مقتل شخصين وتثير ضجة بالكويت

IMG-20230816-WA0003

الكويت تُرحل مهندس مصري وتمنعه من دخول أراضيها لسبب غريب!