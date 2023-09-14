أول منشور على حساب فاطمة المؤمن بعد حبسها في حادثة هزت الكويت.. ماذا قالت؟

الخميس، 14-09-2023
11:20 ص
نشرت الفاشينستا الكويت
ية فاطمة المؤمن
أول تعليق لها عبر حسابها على "سناب شات" بعد قضيتها الشهيرة.
وقالت "المؤمن": "اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد , ويا منجز الوعيد, ويا من هو كل يوم في أمر جديد, أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق, بك أدفع ما لا أطيق, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وتابعت: "ربّي لاتحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوّتي وارحم عجزي، فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيّرتُ في أمري".
وكانت وزارة الداخلية الكويت
ية قد وجّهت 10 تهم إلى فاطمة المؤمن
، وهي: القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.