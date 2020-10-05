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"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح إخواني علي الهواء

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح إخواني علي الهواء

الإخواني الهارب عبدالله الشريف
الإخواني الهارب عبدالله الشريف
 
الإثنين، 05-10-2020 10:08 ص إيمان هاني

عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية لفتاة تدعى "ريم" تروي خلالها علاقتها بالإخواني الهارب عبدالله الشريف.

وقالت ريم، خلال التسريب، المعروض ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "زوجة عبدالله الشريف كان اسمها هدير وكان دائما يذم فيها ابن الحرام الفاجر، وأول ليلة طلب مني الزنا اللي عامل فيها متدين، وأول ليلة عرى نفسه أمامي، وكان يذم في قطر، وقالي في تجاوزات في قطر والناس ساكتة".

وتابعت: "قالي أنه راح مصلحة حكومية في قطر، وموظفة قطرية طلبت تصوره وطلبت منه يروح يفطر معها، وفي واحدة قطرية تانية راحتله وأعطته ساعة رولكس، قالي الجنس سهل في قطر"، معقبة: "استمتع بكل لحظة حب معايا ومأخدش الحرام مني عشان كده لما سافر غدر بي".

 

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