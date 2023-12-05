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أول قرار من النيابة بشأن المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور

الثلاثاء، 05-12-2023 11:48 ص


 

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وجهت النيابة للمتهم "مهند. أ" 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

 

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلي بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف ما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات.

 

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي وجرى محاولات إسعافهما ولكن أشرف عبدالغفور توفي.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

 

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

 

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور وفاته عن عمر يناهز 81 عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

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