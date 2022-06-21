الثلاثاء 21 يونيو 2022
توقيت مصر 14:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يضبط زوجته تخونه على فراش الزوجية فقفزت من الطابق الخامس

ابن «إيلون ماسك» يتحول جنسيًا إلى فتاة ويحذف اسم والده

«أبويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم».. شاب يقفز بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة

هل يصل الدولار إلى 19 جنيهًا يوم الخميس القادم؟

والد «نيرة»: معاون مباحث ومعد تليفزيوني كانوا عايزين يتجوزوها وهذا ما حدث

نقابة الموسيقيين تعيد حسن شاكوش للغناء وتمنحه العضوية

زيارة ولي عهد السعودية.. 14 اتفاقية استثمارية بـ 8 مليارات دولار

هل أنت حامل؟.. يرفض التبرع بدمه بعد سؤال غريب!

ليفربول يعلن موعد حسم مستقبل صلاح معه

رائحة لحوم معفنة تقود الشرطة لكشف كارثة في مطعم شهير بالسعودية(فيديو)

ADS
 

أول قرار من النائب العام بشأن قاتل طالبة المنصورة

20220620184158473
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 21-06-2022 09:01 ص
أمر المستشار النائب العام، بحبس المتهم محمد عادل، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة، عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.
وإلحاقًا ببياننا السابق عن الواقعة، فقد استمعت النيابة العامة منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى عشرين شاهدًا منهم والدي المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا- وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها، كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.

وقد ندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، وجار سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.
 

إقرأ ايضا

604686603

يضبط زوجته تخونه على فراش الزوجية فقفزت من الطابق الخامس

Capture

«أبويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم».. شاب يقفز بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة

elaosboa21084

والد «نيرة»: معاون مباحث ومعد تليفزيوني كانوا عايزين يتجوزوها وهذا ما حدث

أخبار متعلقة

Capture

الاعترافات الكاملة لقاتل طالبة جامعة المنصورة وسر الـ 290 صورة

FVsbAgSWAAAW1mm

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحت أمام الجامعة

Capture

فاجعة.. طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة بدم بارد أمام الجميع

عمرو واكد

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

image

المحكمة تقول كلمتها في قاتل بطلة العالم رزان الحسيني