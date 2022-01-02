أول قرار من المحكمة في قضية كريم الهواري

الأحد، 02-01-2022
12:47 م
قررت محكمة
جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم
كريم الهواري
، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتهم بارتكاب حادث
مدينة الشيخ زايد
بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير
المواد المخدرة، لجلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة لاتهامه بإحراز
جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاد سيارته
بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة مما تسبب في مصرع المجني عليهم، بسبب إهماله
ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم كريم محمد الهواري قاد سيارته
بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع
المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها،
مما تسبب في حادث
الشيخ زايد.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما
ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة أحد المجني عليهم،
وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم "كريم محمد الهواري"، قد ارتكب الجناية
والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.