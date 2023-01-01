الأحد 01 يناير 2023
توقيت مصر 15:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبدالله رشدي يتهم طبيبًا ومستشفى شهير بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (صور)

عقوبة قاسية تنتظر حسام حسن بعد تكسيره شاشة الفار

«بيتزا مكرونة».. شاهد آخر إبداعات الشيف بوراك

مجزرة في الأهلي .. رحيل 10 لاعبين بقرار من «كولر»

ضبط طفلة 16 عامًا أثناء ممارسة الجنس مع 3 شباب (تفاصيل صادمة)

مواصفات خيالية.. ماذا تعرف عن القصر الذي سيعيش فيه رونالدلو في الرياض

براتب 23 ألف جنيه.. فرص عمل للمصريين في السعودية.. الشروط والأوراق المطلوبة

تشييع جثمان زوجة عبدالله رشدي من مسجد السيدة نفسية

بماذا برر الشاب والفتاة فعلهما الفاضح أعلى كوبرى روض الفرج في التحقيقات؟

برلنتي عامر تفضح سعد الصغير بكشف أسرار صادمة عن علاقته بـ شمس

ADS
 

أول قرار من المحكمة ضد مأذون دعا لسرعة الزواج لتفادي الدفع في صندوق الأسرة

Capture
المأذون
Native
Teads
الأحد، 01-01-2023 09:04 ص

قررت المحكمة تجديد حبس منتحل صفة المأذون الشرعي ياسر القرشي، الذي دعا الشباب للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد لتفادي "دفع ثلاثين ألف جنيه رسوما للدولة"- على غير الحقيقة- ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وأشارت وزارة العدل إلى أن النيابة العامة كانت قد حققت مع المتهم القرشي "ووجهت إليه تهمتي نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية، وأصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه أمس على المحكمة فأصدرت قرارا بتمديد حبسه 15 يوما.

وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام أنها رصدت "منشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صورا بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيا عمله مأذونا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة".

 

إقرأ ايضا

7

عبدالله رشدي يتهم طبيبًا ومستشفى شهير بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (صور)

202007010424212421

ضبط طفلة 16 عامًا أثناء ممارسة الجنس مع 3 شباب (تفاصيل صادمة)

1618674_0

براتب 23 ألف جنيه.. فرص عمل للمصريين في السعودية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أخبار متعلقة

3202015184749719247776

نقيب المأذونين يحسم الجدل بتوضيح هام بشأن رسوم الزواج الجديدة

Capture

القبض على مأذون دعا الشباب إلى الإسراع بالزواج قبل تطبيق صندوق دعم الأسرة