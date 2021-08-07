السبت 07 أغسطس 2021
توقيت مصر 21:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

مستشار الرئيس يكشف ما حدث لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها

أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

الآن بث مباشر.. الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

بعد الفوز بالميدالية الذهبية.. صدمة حزينة لـ فريال أشرف

حيلة ماكرة للاعب إيران لإقصاء بطل السعودية في الكاراتيه رغم تفوقه عليه

أول ذهبية لمصر في طوكيو.. فريال أشرف تتدخل التاريخ في الكاراتيه

بيان من شرطة مكة بشأن مقتل عروس على يد عريسها

رامي رضوان يعلن عن موعد جنازة ومكان دفن دلال عبدالعزيز

ADS
 

أول فيديو من تشييع جثمان انتصار الشراح بالكويت

Capture
ا
Native
السبت، 07-08-2021 12:19 م
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو من تشييع جثمان الممثلة الكويتية الراحلة انتصار الشراح في صباح يوم الجمعة في الكويت، وعلّقت على مقطع الفيديو: "لحظة توديع جثمان الراحلة الفنانه الغاليه انتصار الشراح الله يرحمها ادعولها".
وكان قد أعلن مازن التميمي زوج انتصار الشراح عن موعد دفن جثمانها، وذكر بتصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنها سوف تُوارى الثرى صبيحة يوم الجمعة، المقبل، في مقبرة الصليبخات في الكويت، وكذلك ذكر أن العزاء سيكون في المقبرة نفسها بعد الدفن أو عن طريق الهاتف، نظراً للظروف الحالية، ولاتباع الاحترازات اللازمة.
يُذكر أن انتصار الشراح تُوُفِّيَتْ عن عمر يناهز 59 عاماً في مستشفى وليستو في العاصمة البريطانية لندن، بعدما انتكست حالتها الصحية، وقد غادرت الكويت في 13 من شهر يوليو لاستكمال العلاج في لندن، بعد معاناتها لأشهر طوال ومكوثها في العناية المركزة بالمستشفى الأميري، إثر تعرُّضها لمضاعفات على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة، كما اشتكت أخيراً من مشاكل صحية في الكلى.
وقد ذكر زوجها أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة في لندن لرجوع الجثمان إلى الكويت.
 

إقرأ ايضا

520212475948230196529

مستشار الرئيس يكشف ما حدث لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها

196953816_125801706318883_6642117783531856432_n

أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

232596849_10222233910008927_6956425266362572188_n

حيلة ماكرة للاعب إيران لإقصاء بطل السعودية في الكاراتيه رغم تفوقه عليه

أخبار متعلقة

Capture

بعد رحيلهما.. مشهد مبكي يجمع مشاري البلام وانتصار الشراح

31-07-21-5603-

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

16684642371614880548

معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده»

روبي-1614765048-1

روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل:«للمرتبطين فقط وممنوع الهوت شورت»

20201227073446590

مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد فنانة شهيرة

20190617020749749

قمر تصدم الجميع وتعلن عن حملها دون زواج: «قررت أكون سنجل مازر»