الثلاثاء، 04-07-2023
11:18 ص
وثق مقطع فيديو جديد من زاوية أخرى لحظة قيام قائد مركبة "ضابط جيش
" بدهس متعمد لعائلة كاملة مكونة من أم وأب وأطفالهما الثلاثة في مدينتي بالقاهرة.
وأظهر الفيديو رجل يتحدث معه لكنه لا يستمع وتوجه بسرعة جنونية لدهس أشخاص آخرين.
وكشفت التحقيقات أن مشادة نشبت بين قائد مركبة ورجل وأسرته على خلفية قيام طفل بخدش سيارة الأول بسكوتر كهربائي وهو ما أشعل غضبه فاستقل مركبته ولحق بالأب وأسرته، ودهسهم ونتج عن ذلك وفاة الأم وتعمل طبيبة وإصابة باقي أفراد الأسرة.
وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العسكرية لمحاكمته.