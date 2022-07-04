أول فيديو لمنفذ مجزرة الدنمارك

الإثنين، 04-07-2022
08:57 ص
تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، صور وفيديو الشاب الذي نفذ الهجوم
الدموي على مركز تسوق
في
الدنمارك
، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
ورصدت الصور الأولى،
الشاب البالغ من العمر 22 عاما، والذي نفذ الهجوم
الدموي في مركز تسوق
بكوبنهاغن،
فيما ظهر أثناء إلقاء السلطات القبض عليه.
ووثق فيديو له وهو
يتسلق السلم لأحد مناطق المركز التجاري، حاملا بندقية، كما ظهر القاتل يتجول بهدوء
ويطلق النار داخل المركز التجاري.
وأوضح الفيديو الشاب،
الذي بدا أبيض البشرة بشعر أشقر، حاملا بندقية صيد مرتديا قطعة قماش على رأسه،
وبنطالا قصيرا، على هيئة صياد بري.
وأعلنت الشرطة
الدنمارك
ية، القبض علي منفذ الهجوم
الدموي بعد ساعة من ارتكابه الجريمة.
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