الخميس 11 أغسطس 2022
توقيت مصر 18:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. سواريش ينفعل على سامي قمصان ويلوح له بيده

صيدلي يكشف عن وصفة مذهلة تزيد هرمون الذكورة عند الرجال

فيديو نادر للشيخ الشعراوي: روشتة فعالة لعلاج مشكلات الحياة ببساطة

قرار مرتقب من البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%

فضيحة على الهواء.. سباب وشتائم بين رضا عبدالعال وسمير كمونة

جهاد جريشة يحسم جدل ضربة جزاء الأهلي وهدف المصري الملغي

رئيس محكمة سابق يكشف مفاجأة: حكم سجن مرتضى منصور يعزله من رئاسة الزمالك

التحقيقات: «إسلام» حاول قتل «سلمى» أمام الجامعة على طريقة نيرة أشرف.. وصديقتها سلمتها له

حيثيات حبس مرتضى منصور: اتهم شقيقة «الخطيب» بالعمل في الدعارة وهدده بالقتل

بدور البراهيم ترد على مشهور وصفها بـ«الرخيصة»

ADS
 

أول فيديو للحظة مقتل فتاة الشرقية على يد زميلها في مدخل عمارة

تنزيل
القاتل
Native
Teads
الخميس، 11-08-2022 09:21 ص
وثق مقطع فيديو لحظة احتجاز الأهالي للطالب إسلام محمد قاتل زميلته فتاة الشرقية سلمى الشوادفي في مصر طعناً بالسكين عقب ارتكابه الجريمة.

وظهر الشاب خلال الفيديو الذي وثقة الأهالي، ممسكاً بالسكين ويردد أنه صرف عليها 50 ألف جنيه وفي النهاية تخلت عنه، بينما أغلق الأهالي بوابة العمارة على الشاب، فيما ظهرت جثة الفتاة "سلمى" مستلقية على الأرض في مدخل العمارة.

وأبان الفيديو محاولات الجيران والمارة الإمساك بالمتهم وانتزاع السكين منه.

وبينت تحقيقات أجهزة الأمن أن المجني عليها، سلمى محمد بهجت (20 عاماً) والمتهم إسلام محمد فتحي محمد (20 عام) تقابلا في ممر عمارة زيدان بالزقازيق وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن الفتاة بسكين عدة مرات حتى لفظت أنفاسها وسط ذهول المارة وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة.

واعترف القاتل إنه يحب الفتاة وكان ينوي الزواج منها ولشدة حبه لها رسم لها صورة ووشماً على صدره ويديه، مضيفاً أنها تخلت عنه ورفضت الارتباط به لذلك قرر قتلها.

كما أشار إلى أنه سدد 15 طعنة لها من الأمام بخلاف طعنتين من الخلف، وتركها مضرجة بدمائها، ثم لاذ بالفرار قبل ضبطه من جانب قوات الأمن.
 

إقرأ ايضا

944205_0

فيديو نادر للشيخ الشعراوي: روشتة فعالة لعلاج مشكلات الحياة ببساطة

163-115926-mortada-mansour-zamalek-retirement_700x400

رئيس محكمة سابق يكشف مفاجأة: عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. قريبًا

198-002619-173-020601-killing-zagazig-girl-salma-bahgat-egypt-700x400

التحقيقات: «إسلام» حاول قتل «سلمى» أمام الجامعة على طريقة نيرة أشرف.. وصديقتها سلمتها له

أخبار متعلقة

Ezqkk

إلحاد وشذوذ.. مفاجأة في تحقيقات النيابة مع قاتل «سلمى»

IMG_٢٠٢٢٠٨٠٩_١٨١٢٠٣

«صحفية متدربة وقتلها أمام الجريدة».. تفاصيل جديدة في مقتل«سلمى» واعترافات القاتل

r

يرويها بنفسه.. الأسباب الحقيقية لمقتل «فتاة الشرقية» على يد زميلها

czoxMTc6Imh0dHBzOi8vaTAud3AuY29tL3NsYWF0aS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvMzMyMDEyY2QtZGViOC00YzhkLTg3NDEtMGIxNzBjMmE4MTNmLmpwZz9maXQ9MTIwMCUyQzY3NSZzc2w9MSI7

صور.. ذبحته زوجة خاله بعد أن استدرجته إلى منزلها والسبب صادم!

26-07-22-83951446

طلقها 3 مرات ومكالمة هاتفية سبب قتلها.. النيابة تكشف جديد مقتل شيماء جمال

images

أقام علاقة مع حماته وصور لها فيديو مخل معه والنهاية صادمة