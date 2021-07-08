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أول فيديو لـ هاني شاكر من داخل المستشفى بعد تدهور صحته

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هاني شاكر
Native
الخميس، 08-07-2021 07:23 م

نشرت صفحة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مساء اليوم الخميس، فيديو له من داخل المستشفى بعد نقله إليها إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وذلك تزامنا مع حفله بمسرح النافورة في دار الأوبرا.
ونشر هاني شاكر مقطع فيديو من المستشفى عبر حسابه علي فيس بوك" وكتب "يعتذر أمير الغناء العربي الفنان #هاني_شاكر عن حضورة لحفله اليوم على مسرح النافورة في دار الأوبرا لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل".
وكان انتهى المطرب هانى شاكر، من البروفات الخاصة بالحفل الذى من المفرض أن يقام مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية وتحديدا بمسرح النافورة في إطار حفلات الصيف.
وتلتزم دار الأوبرا المصرية بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والبروتوكول الذى أكدت عليه وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الحضور من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

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