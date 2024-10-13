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أول فيديو.. لحظة تصادم قطارين في المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمة

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الأحد، 13-10-2024 09:10 ص

 

شهدت محافظة المنيا حادث تصادم قطارين في منطقة ماقوسة مما تسبب في تعطل حركة القطارات على خط الصعيد، وسقوط عربتان في ترعة الإبراهيمة.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم “عربة القوى”، القادم من أسوان  باتجاه  القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا.

 

 وذكر البيان أن الحادث أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار ، وعلى الفور تم الدفع بمعدات واوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

 

وكلف الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على  الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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