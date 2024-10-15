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أول فيديو لاشتباك من نقطة الصفر بين مقاتلي حزب الله وجنود إسرائيليين

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الثلاثاء، 15-10-2024 12:41 م


بثت قنوات إسرائيلية لقطات اشتباك بين جنود إسرائيليين ومقاتلين ينتمون لحزب الله اللبناني من نقطة الصفر.

وتظهر اللقطات حالة ارتباك بين الجنود الاسرائيليين نتيجة تعرضهم لوابل كثيف من الرصاص.

وقد قام الجنود الإسرائيليون بمحاولة إخلاء أحد الجرحى تحت وابل النيران.

ويبدو من المشاهد المنشورة أن الجنود الإسرائيليين تعرضوا لهجوم مباغت من عناصر حزب الله.

وتواجه القوات الإسرائيلية مقاومة عنيفة من عناصر حزب الله خلال محاولتها غزو جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" مساء أمس الاثنين أنه استهدف 3 دبابات ميركافا للجيش الإسرائيلي في أثناء تقدمها إلى أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، مؤكدا إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أكد "حزب الله" أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب مع قوة إسرائيلية، وأنه استهدف ناقلة جند ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.

 لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

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