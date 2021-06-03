أول عملية لإزالة العين والفك لمريض بسبب الفطر الأسود في مصر

الخميس، 03-06-2021
01:02 م
كشفت زوجة تفاصيل إصابة زوجها بالفطر الأسود، بعد تعافيه من فيروس كورونا
وتسببه في إجراء جراحة لإزالة عينه وفكه.
وقالت جيهان ربيع، إن زوجها كان يعاني من مرض كورونا وتعافى من الفيروس بعد
فترة علاج قضاها في المستشفى وعقب عودته للمنزل بأيام بدأت تظهر عليه أعراض أخرى
مثل التهابات بالعين والحلق والأنف، لافتة إلى أن الأطباء اعتقدوا أن هذه الأعراض
من تداعيات كورونا، بحسب موقع العربية.
وأوضحت أنه ومع مرور الوقت بدأت الأعراض تزداد وأصبحت الحالة أكثر سوءًا،
حيث لاحظت أن عين زوجها تغلق ثم أُغلقت تماما ولم يعد يقوى على الإبصار أو تناول
الطعام.
وأردفت أن زوجها مريض بالقلب والسكر والضغط ومناعته ضعيفة جدا، ما أدى
لتفاقم حالته التي كانوا يعتقدون حتى وقت متأخر أنه لم يتعاف بشكل نهائي من كورونا.
ولفتت إلى أن الحالة ظهرت عليها أعراض أخرى منها تورم الوجه مع نزيف مستمر،
وبدأت العين الأخرى تظهر عليها نفس أعراض العين الأولى، ووقتها تأكد الأطباء من
إصابته بالفطر الأسود، وطلبوا جراحة عاجلة لإزالة العين الأولى والفك
وهو ما حدث.
وتابعت أن زوجها يرقد حاليا في العناية المركزة وحالته غير مستقرة، مبينة
أنه تم أخذ عينة من الأجزاء التي تمت إزالتها لتحليلها وبيان نوع الفطر بها.