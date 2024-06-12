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أول ظهور للعريس الذي سحل عروسته ويكشف سبب ما فعله

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الأربعاء، 12-06-2024 12:02 م


 

وثق مقطع فيديو أول ظهور للعريس الذي سحل عروسه داخل قاعة الزفاف بمحافظة الشرقية.

وأظهر الفيديو العريس يجلس بجوار زوجته داخل منزلهما، وذلك بعد اكتمال حفل الزفاف والتصالح بين أهل العروسين.

وقال العريس:" يوم الزفاف كنت طبيعي وفي قمة سعادتي، وعند الدخول إلى قاعة الزفاف شعرت أنني غير طبيعي وبدأت أزعق، وسحبت العروسة من يدها، واللي حصل مني كان غير إرادي".

وتابع:" اكتشفت ان معمولي لي سحر، ومشايخ قالوا أن اللي عمل السحر راجل، وخالتي قرأت علينا قرآن وعلى مياه وشربناها، وكملنا الفرح عادي".

وفي السياق نفسه قالت العروس:" زوجي مكنش في وعيه، وأعتذر لأهلي في الميكرفون في القاعة، واللي حصل موضوع شخصي مفروض مكنش حد يصوره وينشره، ودي حياتنا وأحنا أدرى بيها، ومش الناس اللي هتتضرب بدالنا، وكل واحد يخليه في حاله".

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