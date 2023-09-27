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أول ظهور للأميرة فوزية حفيدة الملك فاروق في زيارتها الأولى لمصر

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الأميرة فريدة
الأربعاء، 27-09-2023 11:28 ص


حرصت الأميرة فوزية لطيفة ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني وأصغر أحفاد الملك فاروق على حضور عرض أزياء شهير أمس الثلاثاء فى أول زيارة لها فى مصر .

وعبرت الأميرة فوزية عن سعادتها بالتواجد فى مصر وبحضورها عرض الأزياء وبالمواهب المصرية.

واحتفلت الأميرة فوزية لطيفة ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني وأصغر أحفاد الملك فاروق بحفل زفافها عام 2019.

وعقد حفل الزفاف العائلي فى جينيف في منزل والدها الملك السابق ، حيث أقيم حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء.

وحضر قران الأميرة فوزية وسيلفيان الثاني ياسمين بنت الأميرة فريال و زوجها علي شعراوي وملك بيير طوسون ابنة النبيلة فاطمة طوسون كذلك محمد علي وفخر الدين شقيقا العروس الأميرة فوزية.

وتزوجت الأميرة فوزية من سيلفيان هوندو وهو فرنسي مسلم يعمل مهندسا بإمارة موناكو.




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