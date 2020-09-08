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أول ظهور لـ " نادين نجيم" بعد إصابتها في انفجار بيروت

نادين نجيم
أول ظهور لـ " نادين نجيم" بعد إصابتها في انفجار بيروت
 
الثلاثاء، 08-09-2020 01:27 م عبد القادر وحيد
نشرت الفنانة نادين نجيم صورة لها بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من الشهر الماضي.
وعلقت نجيم على صورتها التي نشرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام : "صباح الخير..  طمنوني عنكم ؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل".
تفاعل عدد من الفنانات معها، بينهن نسرين طافش التي تمنت لها الشفاء العاجل، والفنانة هدي المفتي، والفنان قصي الخولي، بالتعليق: "الله لا يحرمك الجمعة مع اولادك ويحميكن جميعا، وألف الحمدلله على سلامتك".
وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت، وأجرت عملية جراحية داخل أحد مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات.
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صباح الخير ... طمنوني عنكم ؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل 🙏🏻💖🤲🏻

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on

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