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أول ظهور لـ عبدالرحمن أبوزهرة بعد خروجه من المستشفى

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أول ظهور لـ عبدالرحمن أبوزهرة بعد خروجه من المستشفى

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الأحد، 24-04-2022 11:02 ص

خرج الفنانعبد الرحمن أبو زهرة من مستشفى الجلاء الطبي بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح.
وكان أبو زهرة قد تعرّض لكسر في الحوض بعد سقوطه بمنزله بشكل مفاجئ إضافة إلى مضاعفات أخرى.
وأشاد الدكتور أحمد أبو زهرة إبن الممثل المصري بالرعاية الطبية الممتازة التي حصل عليها والده في مستشفى الجلاء الطبي شاكراً للفريق الطبي والتمريضي على الاهتمام والرعاية الكبيرة لوالده، خلال فترة وجوده في المستشفى، قائلا: "بعد النجاح العملية التي قام بها سيادة اللواء الدكتور رؤوف العباسي أوجه الشكر لجميع العاملين في مجمع الجلاء الطبي على الرعاية الممتازة التي تلقاها والدي خلال فترة تواجده في المجمع".
أضاف: "أحب أن أتوجه بجزيل الشكر للدكتور رؤوف العباسي على قيامه بإجراء العملية الصعبة لوالدي بعبقرية شديدة، وأوجه الشكر للسيد الواء الدكتور أحمد عبد الرؤوف بلاسي، مدير مجمع الجلاء الطبي، وكل العاملين والممرضين والممرضات الذين أحاطوا به بحبهم واهتمامهم ورعايتهم طوال فترة تواجده في المستشفى.
وكانت أخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة مسلسل "موضوع عائلي"، الذي طُرِح مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية، حيث لعب بطولته مع الممثل ماجد الكدواني، مُجسدًا دور رجل يدعى منير سيف، والد الممثلة رنا رئيس ووالد زوجة الكدواني خلال أحداث المسلسل.

 

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