



انهارت أماني سوكا الزوجة الأولى للإعلامي عمرو أديب ووالدة ابنه خالد من البكاء الشديد عند توجيهها رسالة الى ابنها خلال حفل زفافه الذى أقيم امس.

أمانى سوكا

ويعد ظهور أمانى سوكا الأول لها مع الإعلامى عمرو أديب وقالت: “خالد أنا فخورة بك أنت تجاوزت كل توقعاتي، وبكت وهي تتحدث عنه”.

حفل زفاف ابن عمرو اديب

واحتفل الإعلامي عمرو أديب بزفاف نجله خالد من زوجته الأولي أماني سوكا، وذلك بعد شهور من احتفاله بخطوبته.

وظهر الإعلامي عمرو أديب خلال حفل الزفاف تبدو عليه علامات السعادة، وبرفقة زوجته لميس الحديدي.

وفي شهر أغسطس الماضي، احتفل عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنه خالد، على الكاتبة فرح الطوخي، وكانت هذه اللحظة مميزة حضرها العديد من الأقارب والأصدقاء المقربين، مثل عادل أديب، منال سلامة، وأميرة أديب، مما أضفى عليها طابعًا عائليًا مميزًا.











