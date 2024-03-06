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أول ظهور لـ رامز جلال في برنامج مقالب رمضان 2024

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رامز جلال
الأربعاء، 06-03-2024 11:18 ص


شارك الفنان رامز جلال عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، "بوستر" برنامجه في رمضان 2024، والذي يحمل اسم "رامز جاب من الآخر".

وظهر رامز جلال في البوستر الرسمي، وهو يحمل فانوسا في يده، وفي اليد الأخرى نعامتين وكلبا.

وعلق جلال على البوستر، قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنة وانتو طيبين".
وتابع: "بعون الله رامز جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان".

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