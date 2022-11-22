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أول ظهور لـ رامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

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رامز جلال
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الثلاثاء، 22-11-2022 12:15 م
كشف الفنان رامز جلال، عن أحدث ظهور له بعد أنباء وشائعات إصابته بالعمى، التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونشر رامز، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جاريث بيل.. رامز جلال، كأس العالم قطر2022".

وظهر رامز جلال بصحبة اللاعب جاريث بيل، نجم منتخب ويلز، خلال حضوره مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

وافتتح جاريث بيل، أهداف منتخب ويلز في كأس العالم قطر 2022 بهدف من ركلة جزاء في شباك الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل "بيل" هدف تعادل ويلز أمام أمريكا في الدقيقة 82 على يسار تورنر حارس المرمى.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرا صورا وأخبارا حول إصابة الفنان رامز جلال بالعمى.

وعلقت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على هذه الأخبار المتداولة، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، قائلة: "معنديش معلومة، لكن أعتقد غالبا إنها هتكون شائعة زي بقية الشائعات اللي بتنتشر".

وتصدر خبر انتشار الفنان رامز جلال بالعمى وفقدان بصر إحدى عينيه "تريند" محرك البحث الشهير "جوجل".
شاهد الفيديو هنا 

 

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أول تعليق من شقيق رامز جلال على أنباء إصابته بالعمى