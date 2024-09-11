وثق مقطع فيديو، أول ظهور للعروس المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ "العروس المغصوبة"، وتعليقها على زواجها بعد الصلح مع خطيبها "محمد".



وقالت العروس التي ظهرت تتوسط خطيبها ووالده:" بحبك يا محمد"، فيما بدت غاضبة أثناء التصوير.

وقال العريس الذي ظهر ممسكاً بيد خطيبته:" إحنا طبيعتنا كده.. والناس فاهمة غلط".

وقالت العروس أنها سعيدة بعريسها، وتحبه ولم يغصبها أحد على الارتباط به. مشيرة إلى أنها غضبت من عريسها عندما شاهدته داخل الكوافير لأنه لم يرتدي بدلة ولم يحضر لها بوكية ورد.

وأضافت: " ما حدث خلاف عادي ، وأنا بحبه"، لافتة إلى أنه بعد عودتهما إلى منزل أسرتها احتفلا مع المعازيم بالخطوبة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لفتاة ترتدي فستان خطوبة وتقف منتظرة عريسها داخل الكوافير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، وعندما اقترب منها خطيبها محاولًا تقبيل يدها وجبتها، كانت تبعده عنها بسرعة، ما فسره البعض بأن الفتاة "مغصوبة على الجوازة".