أول ظهور لعروسي العراق بعد مصرع 100 شخص في فرحهما.. ماذا قالا؟

ظهر عروسا كارثة قاعة الأفراح بالحمدانية بالعراق في مقطع فيديو جديد يعلقان عما حل بهما ليلة الزفاف حيث التهم حريقا القاعة وقتل أكثر من 100 من المعازيم.

وقال العريس في الفيديو الذي التقط من منزله وهو يجلس بجانب العروس: ليه الحزن يجينا، وليه ماكو نفرح شوية، الحياة ما عطتنا مجال نفرح الحياة صعبة.