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أول صور من فيلم «طبيب الغلابة» محمد مشالي

دكتور محمد مشالي
طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي
 
الخميس، 14-01-2021 12:22 م محمود أبوسعد
 يعمل الآن مجموعة من الشباب المصري الهاوي على فيلم قصير، يخلد ذكرى طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي ابن محافظة الغربية، الذي أفنى عمره في خدمة البسطاء والفقراء وعلاجهم بسعر زهيد وأحيانا بالمجان بالإضافة إلى صرف العلاج مجانا.
 



بدءا من الطفولة وكيف نشأ حتى التحاقه بكلية الطب ثم العمل في المجال الطبي وقصة كفاحه وحبه لعمل الخير وخدمة الفقراء لسنوات طويلة. (حسب اليوم السابع)
ورحل عن عالمنا يوليو الماضي، إلى دار الحق طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، عن عمر ناهز 76 عاما، وسادت حالة من الحزن على فراقه نظرا للسيرة الطيبة للراحل، الذي وهب نفسه لعلاج الفقراء والمحتاجين.
 

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