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أول صور من جنازة الفنان سمير صبري

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السبت، 21-05-2022 02:05 م
شارك عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان سمير صبري، في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
ورحل الفنان الكبير سمير صبري عن عالمنا، الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع مضاعفات مرض السرطان والقلب.
وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن الفنان الراحل سيدفن جثمانه في مسقط رأسه، في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.
وحضر تشييع الجثمان عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السقا وليلى علوي وإلهام شاهين وداليا البحيري وهاني رمزي ويسرا وفيفي عبده ووفاء عامر والفنانة الكبيرة سميرة أحمد وغيرهم.
كما حضر الجنازة الإعلامي محمود سعد والإعلامية بوسي شلبي، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وعدد من كبار الشخصيات في وزارات مصرية.
وحرص عدد كبير من محبي الفنان الراحل وأعضاء نقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة المصرية على التواجد أمام مستشفى العجوزة للاطمئنان على خروج الجثمان، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.







 

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