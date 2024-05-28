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أول صور من جنازة الجندي الذي استشهد في اشتباك مع جنود الاحتلال برفح

أول صور من جنازة الجندي الذي استشهد في اشتباك مع جنود الاحتلال برفح

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الثلاثاء، 28-05-2024 09:46 ص

 

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمجند في الجيش عبد الله رمضان محمد قطب الذي استشهد يوم أمس في اشتباك وقع مع قوات للاحتلال عند معبر رفح.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة المجند تحت مسمى "شهيد معبر رفح". وذكرت حسابات ناشطين أنه ينحدر من مدينة الفيوم.

ويوم أمس، أعلن الجيش المصري استشهاد جندي على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث. وتجري في هذه اللحظات مراسم تشييع الجندي إلى مثواه الأخير.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

بدوره، قال المتحدث العسكري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".



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