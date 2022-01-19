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أول صور من جلسة التحقيق مع خالد منتصر

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خالد منتصر
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الأربعاء، 19-01-2022 01:12 م

فتحت نقابة الأطباء، تحقيقًا مع الدكتور خالد منتصر في الشكوى المقدمة من الدكتور شريف عباس، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ضده لاتهامه بالتشهير به، في أزمة علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.
وحضر منتصر إلى نقابة الأطباء، لحضور جلسة التحقيق التي بدأت في الواحدة ظهر أمس الثلاثاء.
وبحسب الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيقات في النقابة، فإنه من المقرر التحقيق كذلك مع الدكتور شريف عباس، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، بشأن اتهامه بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي خلال خضوعه للعزل المنزلي.
كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".
وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.
كما اتهم الكاتب خالد منتصر، الطبيب بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.
واعتبر منتصر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي يعد "جريمة طبية مكتملة الأركان، وليس كما قالت زوجته مجرد خطأ طبي".











 

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