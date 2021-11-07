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أول صور لمنزل «الكاظمي» بعد محاولة اغتياله بطائرة مفخخة

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الكاظمي
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الأحد، 07-11-2021 10:19 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر ، أول صور ترصد حجم الدمار الكبير الذي تعرض له منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، عقب ضربه بمسيرة مفخخة في محاولة لاغتياله فجر اليوم الأحد بمقر إقامته في بغداد .
وكان أكد مصدر أمني عراقي للعربية ، أنه تم “نقل (الكاظمي) للمستشفى بعد إصابته خلال استهداف منزله”، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه اعتراض طائرة مسيرة حاولت استهداف المنزل.
يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق” الموالية لإيران، لـ”الكاظمي”، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحشد الشعبي الرافضة لنتائج الإنتخابات البرلمانية.




 

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