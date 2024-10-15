أول صور لمشهورة التيك توك التي سحلها زوجها وقص شعرها في الشارع





نشرت وسائل إعلامية أول صور لمشهورة تيك توك، التي سحلها زوجها في الشارع وقص شعرها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، لرجل وهو يحلق شعر زوجته ويقوم بسحلها وجرها بوحشية وسط الشارع، في دهشة المارة وعجزهم عن التدخل.

وبعد القبض عليه، اعترف الزوج الذي يعمل "حداداً" بسحل زوجةه مبررًا فعلته بأنه اكتشف تصوير زوجته لفيديوهات وبثها عبر حسابها على موقع "تيك توك"، ورغم تحذيره لها مرات عدة لكنها لم تهتم، واستمرت في طريق حصد المشاهدات، حتى إنها باتت تظهر بشعرها رغم كونها محجبة.

من جانبها كشفت الزوجة، إن زوجها المتهم سبق وتعدى عليها مرات عِدة قبل ذلك.

وأضافت لرجال المباحث، أنها حرّرت ضده محاضر لكنها في كل مرة كانت تتنازل عنها وتعود إليه لتربية ابنهما.

وأوضحت الزوجة أن خلافات بدأت مع زوجها منذ عام ونصف العام بسبب علاقاته النسائية، وسبق أن تركت له المنزل عدة مرات ورفعت دعوى خلع ضده.







