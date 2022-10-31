الإثنين 31 أكتوبر 2022
توقيت مصر 14:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مساج وشذوذ.. ضبط 16 شابًا وفتاة متلبسين بالجُرم في الكويت (صور)

«بن سلمان» يرد على غضب أمريكا بشأن خفض إنتاج النفط: لسنا مدينين لأحد

على غرار نيرة أشرف.. سوداني يذبح حبيبته أمام الجميع

حطم رأسها بـ«بلطة» وأحرق جثتها لرفضها إعادة طليقته إلى عصمته (صور)

تراجع سعر الدولار في بنكين اليوم الإثنين.. ويسجل هذا الرقم في باقي البنوك

جعلهن يقلدن الأفلام الجنسية معه.. المؤبد لمعلم الجيزة بتهمة هتك عرض 5 طالبات

محمد عطية وهشام شيكو يسخران من أم كلثوم.. ردود صادمة!

أول قرار لـ مصطفى كامل ضد اثنين من مطربي المهرجانات

أول صور للفتاة التي ضبطتها دنيا بطمة تمارس الزنا مع زوجها محمد الترك.. ماذا قالت؟

أحمد المالكي: «صلاة شارب الحشيش صحيحة»

ADS
 

أول صور للفتاة التي ضبطتها دنيا بطمة تمارس الزنا مع زوجها محمد الترك.. ماذا قالت؟

0
وصال
Native
Teads
الإثنين، 31-10-2022 09:57 ص

خرجت الشابة المغربية "وصال" عن صمتها، وردت على مواطنتها المطربة دنيا بطمة، التي اتهمتها بالسرقة والخيانة مع زوجها محمد الترك.

وقبل يومين، قررت سلطات التحقيق في المغرب إخلاء سبيل محمد الترك والشابة وصال من سرايا النيابة بكفالة بعد التحقيق معهما في البلاغ المقدم من دنيا بطمة.

وجاءت ردود الشابة وصال على دنيا بطمة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت عبر خاصية "الاستوري" أن علاقتها بـ"الترك" تقتصر على العمل لا أكثر.

ونفت الشابة المغربية اتهامات الخيانة والسرقة، معتبرة أن دنيا بطمة "زجّت باسمها في خلافها مع زوجها محمد الترك للانتفام والنيل من سمعتهما، خلافًا للحقيقة".


كما حذرت "وصال" الفنانة المغربية من التمادي في رميها بالزنا وغيرها من الاتهامات، قائلة: "لا تلعبي بالنار، وإياك وإطلاق التهم الباطلة".

وأضافت الشابة: "أنا لست كالذين يتشاجرون على إنستجرام، ولا أسعى لكسب تعاطف رأي عام، وبرائتي قررتها المحكمة، ولن أسامحك على هذا التشهير.

وختمت الشابة المغربية رسائلها إلى دنيا بطمة، قائلة: "مشكلتك مع طليقك (محمد الترك)، وأنا لست طعمًا لكِ".


كانت النيابة العامة في المغرب أطلقت سراح المنتج البحريني محمد الترك والشابة "وصال" بكفالة مالية.

وعبر بث مباشر مطوّل على "إنستجرام"، خرجت دنيا بطمة" للتعليق على القرار وكشف أسبابها من وراء طلب الطلاق، واتهامات "السرقة والخيانة".

وفي بداية البث، بدت "بطمة" متماسكة، ولكن سرعان ما انهمرت دموعها، خاصة عندما وصفت "العنف الجسدي والإهانات" التي تعرضت لها على يد "الترك".

وكشفت دنيا بطمة تفاصيل "الخيانة"، قائلة إن "صديقة لها أخبرتها بوجود محمد الترك في شقتها رفقة فتاة، وذهبت وضبطتهما متلبسين بالخيانة"، على حد قولها.


وفي آخر رد على اتهامات زوجته السابقة، ظهر المنتج البحريني محمد الترك عبر مقطع فيديو قصير وهو يزيل وشمًا يحمل اسم دنيا على يده ويعود لعام 2019.

 

إقرأ ايضا

images

على غرار نيرة أشرف.. سوداني يذبح حبيبته أمام الجميع

2022_10_30_14_2_31_152

حطم رأسها بـ«بلطة» وأحرق جثتها لرفضها إعادة طليقته إلى عصمته (صور)

images

جعلهن يقلدن الأفلام الجنسية معه.. المؤبد لمعلم الجيزة بتهمة هتك عرض 5 طالبات

أخبار متعلقة

download

«خانته مع محمد ومحمود».. ننشر نص اعترافات زوجة صيدلي حلوان

e

صور.. سعودي يكتشف خيانة زوجته له مع رجال آخرين بمساعدة شقيقاتها بطريقة صادمة

47505-دنيا-بطمة-(3)

يعمل في الدعارة وفعل معي هذا الأمر.. دنيا بطمة تفضح زوجها بعد طلاقهما(فيديو)

426784Image1

بعد تطليق دنيا بطمة.. محمد الترك يظهر بحالة غير طبيعية ويطلب السماح من محمد رمضان

196-104517-egyptian-artist-youssef-fawzy_700x400

يوسف فوزي: خنت جميع زوجاتي وضربت أحمد زكي بجد حتى نزف

download

إسراء في دعوى خلع: نام معايا ومع أمي.. قفشتهم في الحمام بدون ملابس