الجمعة 30 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مأساة.. مصرع طفلين أسفل القطار بسبب "بابجي" بالإسماعيلية

مفاجئ.. السعودية تصدر بيانًا عاجلًا حول زلزال تركيا

"محمدوف" يهين ماكرون يصورة بالغة: قبح الله وجهك

اسعار الذهب تواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي

فيديو مؤلم وصادم للحظة انهيار عقار في زلزال تركيا

مسعود أوزيل ينتصر للنبي (ص).. ماذا فعل؟

أول صور لزلزال تركيا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

محبو ليفربول يتلقون خبرًا سارًا

الحقيقة في واقعة الاعتداء بالكويت مفاجئة للجميع

ADS
 

أول صور لزلزال تركيا

b6b418bb-8f1e-42cd-90b5-309ebf3ec3d8
زلزال تركيا اليوم
 
الجمعة، 30-10-2020 05:24 م
أعلنت السلطات التركية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين بجروح متباينة وفقا للمعلومات الأولية.

وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال، بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية.

وتم حتى الآن، حسب "آفاد"، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض في الولاية.
وفي وقت سابق من الجمعة أعفنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.





 

إقرأ ايضا

ذهب (أرشيفية)

اسعار الذهب تواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي

201912150632553255

مسعود أوزيل ينتصر للنبي (ص).. ماذا فعل؟

1a087fa3-b48e-4c91-aa69-38f7870e9643

"الحلم الإفريقي" تُوزع "حلاوة المولد" على الجاليات الإفريقية بمصر (صور)