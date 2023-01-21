أول صور لأمين الشرطة شهيد مطاردة تجار مخدرات بالإسكندرية

السبت، 21-01-2023
11:08 ص
استشهد أمين شرطة
أثناء مطاردة
عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المخدرات
صادر ضدهم أحكام قضائية في كمين أبيس شرقي الإسكندرية، فيما جرى ضبط اثنين من المتهمين
وهروب آخر.
وتداول زملاء وأسرة أمين الشرطة "حمادة صبحي رمضان" 38 سنة، صورًا
له على موقع التواصل الاجتماعي وكتبوا عليها آيات قرآنية وعبارات النعي بعدما استشهد
في الحادث إثر إصابته بطلق ناري بالصدر.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أمس الجمعة، أمكن تحديد مكان تواجد 3
عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، وذلك في محافظة
الإسكندرية.
وأشار البيان أنه جرى استهداف العناصر الإجرامية الصادر ضدهم العديد من الأحكام
القضائية في عدد من القضايا أبرزها "مخدرات – سلاح ناري"، وخلال مطاردة
هم
بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات.
أسفر ذلك عن استشهاد
أحد أفراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين، وهروب المتهم
الثالث، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب- بحسب بيان وزارة الداخلية.