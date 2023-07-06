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أول صورة للصيدلانية ضحية حادث مدينتي

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أول صورة للصيدلانية ضحية حادث مدينتي

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الضحية
الخميس، 06-07-2023 07:54 ص

كشفت وسائل اعلام تفاصيل جديدة حول حادثة دهس ضابط بالجيش لأسرة في مدينتي بالقاهرة الجديدة، والتي أسفرت عن مقتل الأم وإصابة زوجها وأطفالها.




الصيدلانية المجني عليها

وأفادت معلومات أن الصيدلانية الضحية هي بسمة علي حسنين القليط، تخرجت من كلية الصيدلة عام 2006، وزوجها طبيب بيطري ويعملان في الكويت، ولديهما 3 أطفال. حسب العربية.نت



معلومات عن المتهم

كما تبين أن المتهم هو الابن الوحيد لوالده الذي يعمل أستاذا بكلية الطب جامعة الزقازيق، وهو من مواليد عام 1995، والتحق بكلية الطب العسكري، وتخرج منها عام 2019، ثم تخصص في طب الأورام.



تفاصيل الواقعة

وكانت الأسرة تقضي العطلة في مصر، وبدأت واقعة الدهس بعد أن صدم ياسين الابن الأكبر، إحدى السيارات بسكوتر خاص به أمام الفيلا المجاورة لمنزلهم، وتسبب في خدشها.

وخرج الأب ومعه أولاده الثلاثة وزوجته للبحث عن صاحب السيارة والاعتذار له، والتعهد بتصليح السيارة، ودار نقاش بينهم، ثم نشبت مشادة كلامية، وحاول الأب إنهاء الأمر والعودة للمنزل سريعا، لكن الأسرة كلها فوجئت بالضابط يقود سيارته ويدهس الجميع خلال عودتهم لمنزلهم، ويتسبب في وفاة الأم، وإصابة الأب والأطفال.

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