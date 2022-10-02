أول صورة للزوجة التي تزور قبر زوجها كل يوم وتكتب عليه له

كشفت السيدة مروة التي بدأت منذ أشهر تواظب على زيارة قبر زوجها الراحل، مدونة له الرسائل، وأثارت قصتها ضجة كبيرة، تفاصيل عن حياتها وسبب وفائها الكامل لزوجها الراحل.وأوضحت أنها تعرفت على زوجها الراحل حين كان يعمل في الهندسة الإذاعية بالتلفزيون عام 2012، خلال مشاركتهما معا في حزب سياسي، لافتة إلى أنه كان ودودا ولطيفا ومتواضعا، وفقاً لـ"العربية".وتابعت أنه اختارها من بين أخريات كنّ يرغبن بالزواج منه، في حين لم تمتد فترة خطوبتهما لأكثر من 3 أشهر.كما ذكرت أن حياتهما استمرت 8 سنوات، عاشت معه فيها أوقاتا لا تنسى، مشددة على أخلاقه الحسنة، وطيب خصاله.وروت أنه كان جيد التعامل مع أهلها، محبا لأسرتها رغم مرضه بالقلب، مؤكدة أن للراحل مواقف لا تنسى مع العائلة.وكشفت أن زوجها أصيب بمرض في القلب، احتاج بسببه لإجراء جراحة دقيقة في معهد الدكتور مجدي يعقوب في أسوان جنوب القاهرة، وعندما سافرا لإجراء الجراحة لم يفوت الفرصة ورتب لها برنامجا سياحيا لزيارة كافة معالم المدينة رغم مرضه وشدة تعبه، وذلك من أجل أن يهدئ من روعها ويبث بداخلها الطمأنينة على صحته.وأضافت أنه تعب كثيرا بسبب مرضه إلى أن توفي بعد الجراحة، وعقب رحيله بنحو 4 أيام بدأت بزيارة قبره وكتابة الرسائل.