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أول صورة لـ"لموسيماني" في مران الأهلي بعد تعافيه من "كورونا"

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أول صورة لـ"موسيماني" في مران الأهلي بعد تعافيه من "كورونا"

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
 
الأحد، 27-12-2020 04:02 م الطيب حسين
ظهر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في مران الفريق اليوم الأحد، لأول مرة منذ فترة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتواجد "موسيماني" في ملعب التتش اليوم استعدادًا لقيادة التدريبات قبل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري غدًا في الدوري الممتاز.

ويوم أمس تم الإعلانت عن تعافي موسيماني من فيروس كوورنا الذي ألم به قبل أيام، حيث جاءت نتيجة آخر مسحة يوم أمس سلبية.

وأصيب موسيماني بكوورنا ما تسبب في غيابه عن لقاء الفريق في مباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز، وسونديب بدوري أبطال إفريقيا
 

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