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أول صورة لـ شيرين بعد اعتداء حسام حبيب عليها

شيرين
ا
الإثنين، 08-07-2024 12:20 م

 

وثقت صورة حديثة للفنانة شيرين عبدالوهاب، الجروح التي أصيبت بها بعد ادعائها باعتداء طليقها حسام حبيب عليها بالضرب.

وأظهرت الصور شيرين عبدالوهاب والدماء تنزف من رأسها وهي ممسكة بخصلة من شعرها لتبين أثر الجرح في رأسها.

جدير بالذكر أن التقرير الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، كشف عن الحالة الصحية لها والإصابات التي تعرضت بعدما اتهمت طليقها الفنان حسام حبيب بالاعتداء عليها.

وبعد الكشف على شيرين عبد الوهاب في مستشفى القاهرة الجديدة، تبين إصابتها بكدمة في العين اليمنى، وجرح سطحي في الأنف، وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم.

وتعرضت شيرين عبدالوهاب، لخدوش في الساعد الأيسر، وجروح سطحية في اليد اليسرى، وجرح قطعي بطول 1 سم في الفخذ الأيسر، وجروح وكدمات على الساق اليمنى.

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