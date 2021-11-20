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أول صورة لـ بيج رامي مع زوجته الثانية

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بيج رامي
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السبت، 20-11-2021 09:20 م
نشرت وسائل إعلام أول صورة خلال احتفال بطل كمال الأجسام العالمي رامي السبيعي المعروف بـ"بيغ رامي" بزفافه من زوجته الثانية.
وقال موقع القاهرة 24، إن مستر أولمبيا يستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر وتجري الترتيبات في الوقت الحالي، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي ولديه منها 3  فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.
ويعد ممدوح محمد حسن السبيعي هو رامي السبيعي، والذي يُعرف بلقب بيج رامي، لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وُلِد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وأصبح بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021 على التوالي في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

 

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