أول صورة لسيارة أشرف عبدالغفور التي مات داخلها إثر حادث مؤلم

رحل إلى رحمة الله، مساء أمس الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عاما بعد حادث تصادم أليم تعرض له على الطريق الصحراوي.تفاصيل الحادثوكانت قد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف؛ ما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.وبعد نقل الفنان وزوجته إلى المستشفى؛ أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته.كما تبين إصابة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور بعدة إصابات، منها: «كسور متفرقة بأنحاء الجسد».وتهشمت سيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف تماما، بينما تهشم إكصدام ومقدمة السيارة الأخرى التي صدمته.موعد صلاة الجنازةمن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبد الغفورغدا بمسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة الظهر مباشرة.وسيُدفن جثمان الفنان الراحل في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.وتحولت صفحات السوشيال ميديا والفضائيات الإخبارية إلى ساحات لنعي الفنان الراحل اشرف عبد الغفور وسرد مسيرته الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الخالدة.الفنان كريم عبد العزيز كتب من خلال خاصية الـ ستوري: " إنا لله وإن إليه راجعون ، فقدنا فنان وإنسان كبير جدا ، الدكتور أشرف عبد الغفور .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".ونعى المخرج المسرحي الكبير خالد جلال الفنان الراحل قائلًا: إن الموت غيب فنانا متميزا، وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصري، بل والعربي أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفني، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.