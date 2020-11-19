الخميس 19 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضربة جديدة للأهلي.. إصابة كهربا بـ«كورونا»

انتحار القنصل الفرنسي في المغرب شنقًا

فيديو.. دولة عربية تمتلك أخطر سلاح في إفريقيا

في عيد ميلاد الرئيس.. أبرز المحطات في حياة «السيسي»

رئيس الوزراء: خبراء العالم يشيدون بمصر في كافة المجالات

أول صورة.. لحظة وفاة اللواء «عصر» شهيد المترو

وزير الرياضة يتفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

رانيا يوسف تصدم الجميع: «الرجالة كلهم خاينين.. دي حاجة طبيعية»

"البلدوزر" يتمنى الشفاء العاجل لـ "كوكا"

حذفها من صفحته.. انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

ADS
 

أول صورة.. لحظة وفاة اللواء «عصر» شهيد المترو

download
اللواء الشهيد
 
الخميس، 19-11-2020 03:59 م المصريون

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، أول صورة للحظة استخراج جثمان اللواء الشهيد ياسر عصر الذي ضحى بنفسه لإنقاذ مئات المدنيين، من حريق داخل إحدى محطات مترو الأنفاق.
وتم استخراج جثمان اللواء ياسر عصر من هواية محطة مسرة داخل مترو الأنفاق، بعد وفاةه خلال محاولته السيطرة على حريق داخل الهواية، وإنقاذ حياة المواطنين.
وسقط اللواء ياسر في هواية المترو بالمحطة أمام ذهول الجميع، بعدما أصر بنفسه على الوقوف والتدخل ومنع تسلل النيران، رغم تجاوز سنوات عمره 52 عاما.

 

إقرأ ايضا

رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي

داعية إسلامي: دفاعنا بهذه الطريقة عن النبي يوقعنا في الخطأ

الفنانة للا فضة عن الشاب المتحرش: "كان ممكن أكون أحد ضحاياه"

الوطنية للتدريب تزف بشرى سارة للشباب

1043752873_0_22_1280_715_1000x541_80_0_0_337a0cd65db3b6ae2fd37a0616e334ec

في عيد ميلاد الرئيس.. أبرز المحطات في حياة «السيسي»

أخبار متعلقة

124386493_2794588360820816_2814902410742652320_o

هزمه المرض النادر.. وفاة الفنان فايق عزب

1730467

خطأ طبي في العملية.. تركي آل الشيخ يصدم الجميع: لن أعيش طويلًا

جثة

وفاة الفنان علي عوض متأثرًا بكورونا

Capture

صادم.. فرح يتحول إلى مأتم بعد مصرع العروسين في حفل الزفاف

Capture

صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

كورونا

سر ارتفاع وفيات الرجال بسبب كورونا