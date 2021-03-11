أول صدام رسمي بعد المصالحة بين البحرين وقطر

الخميس، 11-03-2021
09:42 ص
محمد فضل
في أول صدام
رسمي عقب المصالحة
الخليجية، أعلنت وزارة الخارجية
البحرين
ية، أنها وجهت مذكرة احتجاج إلى نظيرتها القطر
ية، بشأن برنامج تلفزيوني عبر
قناة “الجزيرة”، تضمن ما وصفته المنامة بأنه “معلومات كاذبة وادعاءات باطلة”.
وأعربت خارجية البحرين
في المذكرة عن “استنكارها الشديد لما
قامت به قناة “الجزيرة” القطر
ية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان “خارج النص” الأحد الماضي،
لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين،
الذين تعلم قطر
وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية
معادية لمملكة البحرين
ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار”.
واعتبرت وزارة الخارجية البحرين
ية أن “هذا البرنامج التلفزيوني
يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا
”.
وتناول البرنامج المذكور، كتابا بعنوان “زفرات” الذي يتحدث
عن ادعاءات بتعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن “جو” المركزي بالبحرين
عام 2015
من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية البحرين
ية عن “استيائها
من المعاملة السيئة واللاإنسانية للصيادين البحرين
يين من قبل قوات خفر السواحل القطر
ية”،
معتبرة أن “هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها قطر
تجاه البحرين
، غير مقبولة، لأنها
تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا
”.