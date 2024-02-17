أول رسالة لهنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

السبت، 17-02-2024
06:11 م
نسمه عبد الوهاب
نشرت الفنانة هنا الزاهد
عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، صورة من صفحة كتاب لاقتباس بالإنجليزية، والذي يعتبر أول ظهور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الطلاق
، اعتبره الجمهور ينعكس على حالتها النفسية بعد قرار الطلاق
.
وذكر في الاقتباس الذي نشرته هنا الزاهد
: "الله لديه الخطط الكبيرة بالنسبة لك صدق ذلك". وكانت أعلنت في استوري أيضاً خبر انفصالها عن أحمد فهمي وكتبت: "الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".
ولم يعلق الفنان أحمد فهمي أو يرد على خبر الانفصال، مكتفياً بنشر صور وفيديوهات تدعم أهالي غزة. فيما كان أول ظهور له أمس في عزاء صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي، وذلك بعد فترة زواج دامت 4 سنوات.