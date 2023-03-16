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أول رد من وزارة النقل على إزالة دائري العلمين بعد 4 شهور من إنشائه

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كوبري
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الخميس، 16-03-2023 01:36 م

ردت وزارة النقل، على ما أثير بشأن إزالة أحد الكباري حديثة الإنشاء بمدينة العلمين الجديدة "دائري العلمين"

وقالت الهيئة العامة للطرق والكباري، إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ولا يوجد إزالة لأحد الكباري بالعلمين الجديدة.

وأضافت أن الكوبري تم إنشاؤه عام 2019 بخلوص رأسي، قدره 6م، طبقا لمعايير ومواصفات الكباري على الطرق.

وتابعت أنه بسبب إنشاء مشروع القطار السريع، وتعارض الخلوص الرأسي المطلوب للقطار، مع كوبري البحيرات - العلمين أعلي السكة الحديد، والذي يتطلب رفع الكوبري القائم الآن بمقدار 3م لتحقيق فرق الارتفاع، لمرور القطار من أسفله.

وزادت، أن الأمر يتطلب تكسير جزء من البلاطة العلوية بطول اجمالي 88 م مع الابقاء على الأعمدة والأساسات وإعاده استخدامها وإنشاء بلاطة جديدة في المنسوب المطلوب لهذا الجزء فقط، والابقاء على باقي الكوبري كما هو.

واختتمت أنه سيتم إنزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لإعادة استخدامها مع الإبقاء على الأساسات والأعمدة لرفع الكوبري للمنسوب المطلوب وإعادة رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخري.
 

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