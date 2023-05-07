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أول رد من حسن شاكوش على تحرير زوجته محضر ضده

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حسن شاكوش
الأحد، 07-05-2023 12:22 م

 

رد مغني المهرجانات حسن شاكوش، على قصة أزمته مع زوجته ريم طارق وطردها من البيت وتحريرها محضرا ضده لسرقة منقولاتها وذهبها.

 

وكتب حسن شاكوش، عبر حسابه على إنستجرام: "مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كدة، وحق الرد بيقول ان دي لسه مراتي ميصحش أتكلم عنها حتى لو حصل إيه".

 

وأضاف شاكوش: "يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما إنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي أقدر أقولوا الحمد الله علي نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شئ".

 

وحررت ريم طارق أمس الجمعة، محضرا ضد زوجها مغني المهرجانات حسن شاكوش، تتهمه فيه بطردها من البيت والاستيلاء على ذهبها والمنقولات.

 

وقالت ريم طارق في المحضر الذي حررته ضد زوجها حسن شاكوش بقسم أول أكتوبر إنها فوجئت منذ أيام بزوجها حسن شاكوش يطردها خارج المنزل داخل منتجع سكني شهير.

 

وحسب أقوال الزوجة، استولى "شاكوش" على المنقولات الزوجية وإيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق لافتة إلى أنها رفضت تحرير محضر حينها أملاً في لم الشلم لكن دون جدوى فقررت اللجوء للشرطة.

 

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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