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أول رد من تامر أمين علي قرار حبسه

تامر أمين
تامر أمين
 
الجمعة، 11-12-2020 10:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
علق الإعلامي تامر أمين علي قرار حبسه بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية للطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر لإيقاف تنفيذه .
و أكد في تصريح خاص لـ " مصراوي " أنه يحترم أحكام القضاء ولا يجب التعليق عليه ، لافتا إلي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لحفظ الحقوق كما سيطعن علي الحكم الصادر بحبسه .
وكانت المحكمة أصدرت حكم  بحبسه عامين و كفالة 50 ألف جنيه و تغريمه 40 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لاتهامه بسب وقذف و انتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر .
جدير بالذكر أن التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019 التي أقامها المستشار  هيثم عباس ضد الإعلامي بتهمة التحرش والسب والقذف و التنمر ، جاء فيها أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة تحرش بعض لاعبي المنتخب المصري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع علي احدي القنوات الفضائية .
 

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