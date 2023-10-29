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أول رد من "السيسي" على انفجاري طابا ونويبع

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الرئيس السيسي
الأحد، 29-10-2023 08:49 ص


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس وجيشها قادر على أن يحميها تماماً.

وقال خلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، أمس السبت، أن حادثي طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة وسيكون قنبلة موقوتة تؤذي الجميع.

وأضاف، أن بلاده حريصة على أن تلعب دوراً إيجابياً في القضية الفلسطينية، وفي إطار فهم أن الاستقرار مهم للمنطقة وللدولة معلناً ترحيبه بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح أن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر، مضيفاً أنها حريصة على بناء نفسها

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