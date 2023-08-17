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أول رد من أسرة عادل إمام على منعه من الظهور

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عادل إمام
الخميس، 17-08-2023 01:40 م


رد المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام على تصريحات منع شقيقه من الظهور، قائلًا: أنا مش برد على الشائعات؛ لأن هيقولوا إيه على عادل إمام أكتر من كدا؟.
وتابع: موتوه 7 أو 8 مرات، وطبعا مفيش الكلام دا ولا حد أجبره يبتعد وهو كويس وصحته بخير وبيتابع الأحداث الجارية عادي.
وكانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، قالت في وقت سابق، إنها تتمنى ظهور الفنان عادل إمام إعلاميًا وحضور تكريماته، معلقة: أتمنى عائلة الزعيم تفرج عنه، وحتى موبايله مش بيرد عليه، نطمن عليه إزاي؟ لازم نقتحم بيته.

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