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أول رد مصري على منع الكويت دخول العمالة المصرية: «بكره تتكشف كل الأمور»

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وزارة الخارجية
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Teads
الخميس، 08-12-2022 01:35 م


علق مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملةK على ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، حول وقف الكويت إصدار تصاريح العمل للمصريين منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.

وقال المصدر إن وزارة القوى العاملة لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقا، ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية، وفقًا لمصراوي.
وأكد أن وزارة القوى العاملة ستتواصل غدا مع الخارجية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه، قائلا: "بكره تتكشف كل الأمور".
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد ذكرت أمس الأربعاء أن الكويت أصدرت قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء وقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
وأضافت أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
 

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