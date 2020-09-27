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أول رد فعل من محمد رمضان بعد "ضربة" أحمد الفيشاوي المفاجئة

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أول رد فعل من محمد رمضان بعد "ضربة" أحمد الفيشاوي المفاجئة
الأحد، 27-09-2020 09:02 ص أحمد عادل شعبان
طرح الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الدعائي لأغنية "نمبر 2" التي فيما يبدو يتهكم فيها على أغنية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان.

وظهر في البوست شخص يشبه الفيشاوي يقوم بتوجيه "لكمة" لشخص يشبه الفنان محمد رمضان.

وفي أول رد فعل له كتب رمضان تدوينة منقولة عن جزء من إحدى أغانيه جاءت كالتالي: نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن  سكتي، انك مشغول باسمى ده دليل نجاح خطتي، نصيحة مني ليك سكت كتير عليك، نصيحة مني ليك ملمحش وشك في حتتي، طاير لفوق سكتي سالكة، ماشوفتش حد فيكم ماركة، انا صحيح والباقي فكة، يا مرحب بيكم في المنافسة
 

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