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أول رد رسمي يوضح سبب فسخ عقد عمرو وردة مع الرجاء المغربي

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عمرو وردة
السبت، 26-08-2023 04:58 م نسمه عبد الوهاب
فجر عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول السبب وراء فسخ عقد الخضر لعقد اللاعب المصري، عمر وردة والذي انضم للفريق المغربي، بشكل رسمي، في يوم 12 أغسطس الجاري.


وقال عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، في تصريحات إذاعية: عمرو وردة كان قد تغيب عن مران الفريق عدة مرات، وبعدها طلب فسخ عقده، بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له ودخوله المستشفى ووجود شكوك حول إصابته بمرض خبيث.

وواصل :' فسخنا العقد بالتراضي ودفع اللاعب الشرط الجزائي.. كنا نتمنى استمرار لاعب مثل عمرو وردة ضمن صفوف الفريق، ولبينا كل طلباته المالية، ولكن قدر الله وما شاء فعل'.

وأكمل: 'نتمنى له الشفاء العاجل، ولا توجد أي ملاحقات قانونية له بعد دفعه الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده'.



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