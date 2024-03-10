أول دولة تعلن أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

الأحد، 10-03-2024
01:23 م
أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسميًا، أن يوم غد الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان
المبارك في أستراليا.
فيما تتحرى اليوم مصر وعدد من الدولة العربية والإسلامية هلال شهر رمضان
المبارك بعد صلاة المغرب.
وبعد صلاة مغرب اليوم، تعلن دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال رمضان الأحد 10 مارس، وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
ووفق الحسابات الفلكية يولد هلال شهر رمضان
لعام 1445هـ في مصر بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024م (يوم الرؤية)، وبذلك تكون غرة شهر رمضان
المعظم 1445هـ فلكياً يوم الإثنين 11/3/2024م.
وكان الفلكي الكويتي عادل السعدون أثار الجدل في أوساط متابعيه، وكتب في حسابه على منصة "إكس": "رمضان المبارك 11 مارس فلكيا و12 مارس حسب الرؤية الشرعية.. ويولد هلال شهر رمضان
يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء، لا بالعين المجردة ولا بالمنظار".
وأضاف الفلكي: "تتم رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس". لافتا إلى أن "اقتران القمر مع الشمس يكون 11 مارس".